روكز تقدم بأسئلة للحكومة عن غياب الوزارات المعنية بتأمين سلامة الطرقات

تقدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز إلى الحكومة بسلسلة أسئلة عن غياب الوزارات المعنية بالخطوات بقانون السير وتأمين سلامة الطرقات، آملا "الاجابة عليها ضمن المهلة القانونية"، مشيراً إلى أن "الحوادث في لبنان مرتفعة قياسا إلى عدد السكان حيث تبلغ 22 ضحية لكل 100 ألف مواطن".
ولفت إلى أنه "لهذا الواقع أسباب كثير إلا أن وضع الطرقات أحد ابرز الاسباب التي ساهمت في ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير"، متسائلا: "لماذا لم تقم الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة في قانون السير لتأمين سلامة الطرقات و لماذا لم يتم انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقا لما نص عليه البند العاشر لقانون السير".
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