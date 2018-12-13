القاضي ابراهيم أصدر قرارا بإقفال معمل "ميموزا" بالشمع الأحمر

أصدر النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ قراراً بإقفال معمل "ميموزا" بالشمع الأحمر في منطقة قاع الريم-زحلة. وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، قد أعلنت أنها "تقدمت بإخبار امام النيابة العامة المالية في وجه شركة الاوراق الصحية (ميموزا) وممثلها رئيس بلدية قاع الريم وسام تنوري، لإقدام الشركة المذكورة على تلويث نهر الليطاني والاعتداء على الموارد المائية واقدام ممثلها على استعمال نفوذه ودوره كرئيس بلدية لتسهيل عمل الشركة الملوثة".

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