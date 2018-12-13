الجيش الاسرائيلي اطلق منطادا مجهزا بكاميرات مراقبة في العباسية

ذكرت معلومات صحافية ان ​الجيش الاسرائيلي​ أطلق منطادا مجهزا ب​كاميرات مراقبة​ في اجواء بلدة العباسية. كما قام برفع كاميرا كبيرة، وأجهزة بواسطة رافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الاسمنتي مقابل الطريق الداخلية التي تربط ​بوابة فاطمة​ بسهل الخيام، قضاء مرجعيون.

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