أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الاسرائيلي فرض طوقا أمنيا شاملا على مدينة رام الله"، مشيرةً إلى أن "عملية إطلاق النار اليوم هي واحدة من أخطر العمليات التي وقعت في السنوات الأخيرة".
وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد أعلنت عن "مقتل جنديين اسرائيليين واصابة 2 بجراح خطيرة في عملية اطلاق النار عند مستوطنة جفعات آساف شرق رام الله".
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