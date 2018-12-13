أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "​الجيش الاسرائيلي​ فرض طوقا أمنيا شاملا على مدينة ​رام الله​"، مشيرةً إلى أن "عملية ​إطلاق النار​ اليوم هي واحدة من أخطر العمليات التي وقعت في السنوات الأخيرة".

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد أعلنت عن "مقتل جنديين اسرائيليين واصابة 2 بجراح خطيرة في عملية اطلاق النار عند مستوطنة جفعات آساف شرق رام الله".