القسام: على العدو الاسرائيلي ألا يحلم بالأمن والأمان والاستقرار في ضفتنا الباسلة

اكدت ​كتائب القسام​ أنه "على العدو الاسرائيلي ألا يحلم ب​الأمن​ والأمان والاستقرار في ضفتنا الباسلة"، مشيرةً إلى أنه "جمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها الأحرار من حيث لا يحتسب العدو ولا يتوقع"، مشددةً على أن "كل محاولات وأد مقاومتنا وكسر سلاحنا في الضفة ستبوء بالفشل".

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