زاخاروفا: موسكو مهتمة بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في الجولان

أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن "اهتمامها بالحفاظ على نظام وقف ​إطلاق النار​ بين الجيشين السوري والإسرائيلي في ​الجولان​، الذي يضمنه الاتفاق المبرم في عام 1974 بشأن الفصل بين ​القوات الإسرائيلية​ والسورية"، محذرة "من عواقب المساس بوضعه القائم"، وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ​ماريا زاخاروفا​، ردا على سؤال صحافي، عن احتمال اعتراف ​الولايات المتحدة​ بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، على "أن ​موسكو​ تتخذ موقفا مبدئيا وثابتا بشأن تبعية الجولان ل​سوريا​، بموجب قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 497 لعام 1981."

واكّدت زاخاروفا أن روسيا تستمر في اعتبار القانون الذي تبناه الكنيست في عام 1981 بشأن فرض سيادة إسرائيل على الجولان خطوة غير قانونية، مشيرة إلى أن تغيير وضع الجولان خارج إطار مجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة" وكشفت ان الرئيس ​فلاديمير بوتين​ قد أعلن هذا الموقف في ختام مفاوضاته مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في هلسنكي ".