وزير النقل التركي: ارتفاع حصيلة حادث القطار في انقره الى 9 قتلى و47 جريحا

أعلن وزير النقل التركي جاهد طورهان للصحفيين من مكان حادث ​القطار​ السريع في العاصمة التركية ​أنقرة​، "أن الاصطدام أدى إلى سقوط تسعة قتلى بينهم ستة ركاب وثلاثة عمال، وجرح 47 شخصا آخرين على الأقل"، وذكر مكتب محافظ أنقرة "أن سائق القطار من بين القتلى".

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى في الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة التركية عندما اصطدم قطار في رحلة بين أنقرة وقونية، وسط البلا، بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد.