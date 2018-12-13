السعودية تعلن تأسيس "تكتل بلدان البحر الأحمر" من سبع دول

الخليج 365/ بغدادأعلنت السعودية عن تأسيس كيان جديد في منطقة البحر الأحمر يضم 7 دول هي مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، بالإضافة للعربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام أن الرياض أوضحت أن "الكيان الجديد" جاء بمبادرة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية في الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير عقب اجتماع جمع وزراء خارجية الدول الـ7 في الرياض: "تم العمل على تنفيذ فكرة إنشاء كيان يجمع الدول العربية والأفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، من أجل الحفاظ على مصالح هذه الدول، والتعامل مع الحيثيات في هذه المنطقة الحساسة، إذ يعد البحر الأحمر من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر به نسبة كبيرة من التجارة الدولية".



ولفت الجبير إلى وجود "تحديات تتمثل في الجانب الأمني كالقرصنة والتهريب والاتجار بالبشر، وتحديات بيئية، كما أنه في المقابل هناك فرصا تتمثل في الاستثمار والتجارة بين دول هذه المنطقة".

ورأى رئيس الدبلوماسية السعودية أن هذه الفكرة التي طرحها الملك سلمان بن عبد العزيز، تهدف إلى إقامة "آلية وكيان يجمع هذه الدول لتستطيع التعامل مع التحديات وتغتنم الفرص بشكل فعال".

وأعرب الجبير عن الأمل في "المضي قدما في هذا المشروع لإكمال الإجراءات المتعلقة بالأمور التقنية والفنية والقانونية".

