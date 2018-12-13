ماس يصف نجاة ماي من حجب الثقة بأنها جنبت وقوع الفوضى الشاملة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ارتياحه لنجاة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من حجب الثقة عنها خلال التصويت الذي أجراه حزب المحافظين مساء أمس الأربعاء.

وفي مقابلة مع محطة (دويتشلاند فونك) الإذاعية، قال ماس اليوم الخميس إنه بهذه النتيجة " تم على الأقل تجنب وقوع الفوضى الشاملة"، وتابع أنه قد لاحت الآن فرصة جديدة في أن تحصل ماي على الأغلبية التي تروج لها داخل البرلمان من أجل تأييد اتفاق الخروج المثير للجدل.

وطالب السياسي الاشتراكي بفعل كل ما يلزم من أجل تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، محذرا من أن مثل هذا الخروج سيجلب مساوئ كبيرة على سبيل المثال في الوظائف سواء لبريطانيا أو للاتحاد الأوروبي أيضا.

ووصف ماس العمل على تجنب هذا الخروج بأنه " مسألة وعي بالمسؤولية" من الجانبين.

في الوقت نفسه، قال ماس إن بلاده تجهز نفسها منذ فترة طويلة لاحتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر أمس الأربعاء قانونين آخرين تأهبا لحالة عدم الموافقة على اتفاق الخروج في البرلمان البريطاني، وقال:" نحن مستعدون لكل شيء".

وكانت ماي قد نجت مساء أمس من اقتراع بسحب الثقة من قيادتها لحزب المحافظين، حيث صوت 200 من نواب الحزب الحاكم برفض سحب الثقة من ماي، مقابل تأييد من 117 نائبا لسحب الثقة.

ولا يزال من غير الواضح بعد كيف ستمرر ماي اتفاق الخروج في البرلمان.

وتنعقد اليوم وغدا الجمعة قمة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل لبحث خطط الخروج