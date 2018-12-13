انت الان تتابع تقرير لجنة حماية الصحفيين: تركيا أسوأ سجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٩ ص

رجب طيب أردوغان

يحتجز نحو 251 صحفيا أو أكثر في السجون بجميع أنحاء العالم، وفقا للتقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين، الصادر اليوم الخميس، والذي يشير إلى أن ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين ليس "اتجاها مؤقتا"، وأشار إلى أن الصين والسعودية سجنت عددا أكبر من الصحفيين مقارنة بالعام الماضي، وظلت تركيا "أسوأ سجان في العالم"، وسجلت السنوات الثلاث الماضية أكبر عدد من الصحفيين المسجونين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع مسارها، مع تسجيل أرقام متتالية في عامي 2016 و2017، وفقا لما ذكره موقع "سي إن إن" بالعربية.

وكانت لجنة حماية الصحفيين، قد أعلنت في ديسمبر 2012، أن عدد الصحفيين السجناء حول العالم بلغ مستوى قياسيا في العام 2012 وهو الأعلى منذ شرعت اللجنة في تقصي أعدادهم منذ العام 1990 موضحة أن تركيا هي أسوأ سجان للصحفيين في العالم.وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن اللجنة التي مقرها نيويورك، قالت إنها وجدت في تعدادها