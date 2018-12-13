بسبب كاوتش «توك توك».. سائق يقتل طالبًا في البحيرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٨ ص
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، في كشف غموض العثور على جثة طالب بزراعات مركز إيتاي البارود، وبه 5 طعنات، وتبين أن وراء الحادث سائق "توك توك"، تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث، بمركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغًا من كل من "حسن.ا.ع"، 45 سنة، فلاح، "أشرف.ك.ج"، 49 سنة، سائق، بعثورهما على جثة لأحد الأشخاص بأرض زراعية ملك الأول كائنة بمنطقة خلف المستشفى العام بالمدينة بدائرة المركز.
وبالانتقال والمعاينة، تبين وجود جثة "مصطفى.م.ع"، 17 سنة، طالب بمدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية، ومقيم بمدينة إيتاي البارود يرتدي كامل ملابسه.وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مرتكب الواقعة "أحمد.ن.م"، 20 سنة، سائق "توك توك"، ومقيم بشارع المجلدة بمدينة إيتاى البارود، وتم استهداف المتهم المذكور
وبالانتقال والمعاينة، تبين وجود جثة "مصطفى.م.ع"، 17 سنة، طالب بمدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية، ومقيم بمدينة إيتاي البارود يرتدي كامل ملابسه.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مرتكب الواقعة "أحمد.ن.م"، 20 سنة، سائق "توك توك"، ومقيم بشارع المجلدة بمدينة إيتاى البارود، وتم استهداف المتهم المذكور بمأمورية بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، إثر حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه بسبب سابقة قيام الأخير بسرقة إطار دراجته البخارية "توك توك"، وقيام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كانت بحوزته وإحداث إصابته بجرح قطعي بالذراع الأيسر، حيث تمكن من استخلاص السلاح الأبيض منه وتوجيه عدة طعنات له وإحداث إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته وإلقائه للأداة المستخدمة بمكان العثور وتم التحفظ عليها.
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