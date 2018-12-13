أرقام الكبار بعد التأهل في دوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان فريق ليون الفرنسي آخر الصاعدين لدور الـ16 بالبطولة بعد تعادله مع شاختار دونستيك الأوكراني

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، بالكشف عن بقية المتأهلين الـ16 للدور ثمن النهائي من «تشامبيونزليج»، وسينتقل إلى الدوري الأوروبي أصحاب المركز الثالث في المجموعات، وتنص لوائح قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على عدم مواجهة أي فريقين من نفس البلد، في هذا الدور، ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، الإثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتلعب مباريات الذهاب أيام 12، 13، 19، و20 فبراير المقبل، الإياب أيام 5، 6، 12، و13 مارس.

وجاء أصحاب الصدارة في المجموعات بالترتيب كالآتي: بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي. في المقابل جاء أصحاب الوصافة في المجموعات كالآتي: أتلتيكو مدريد الإسباني، توتنهام

وجاء أصحاب الصدارة في المجموعات بالترتيب كالآتي: بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي.

في المقابل جاء أصحاب الوصافة في المجموعات كالآتي: أتلتيكو مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، شالكه الألماني، أياكس الهولندي، ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسينتقل إلى الدوري الأوروبي أصحاب المركز الثالث في المجموعات، وهم: كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، نابولي الإيطالي، جالطه سراي التركي، بنفيكا البرتغالي، شاختار دونتسيك الأوكراني، فيكتوريا بلزن التشيكي، فالنسيا الإسباني.

- ولا لاعب تعرض للعرقلة في مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من نيمار ضد النجم الأحمر (8)

- أكثر المراوغات الناجحة في دوري الأبطال هذا الموسم:

نيمار -- باريس (32)

لوكاس مورا -- توتنهام (20)

ياسين إبراهيمي -- بورتو (18)

- آلان افتك الكرة ضد ليفربول (11) أكثر من أي لاعب آخر في مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

- نابولي أصبح أول فريق إيطالي يخسر في مباراة واحدة فقط في دور المجموعات ويفشل بالوصول إلى دور خروج المغلوب من دوري الأبطال.

- لأول مرة منذ 2000/01، كارلو أنشلوتي يفشل بالوصول إلى دور خروج المغلوب من دوري الأبطال (عندما يشارك)، بعد أن تأهل في مشاركاته الـ12 الأخيرة في البطولة.

- محمد صلاح تفوق بالاستحواذ على الكرة في الثلث الهجومي من الملعب (10) أكثر من أي لاعب آخر في دوري الأبطال هذا الموسم.

- ليونيل ميسي سجل أهداف من ركلات حرة (17) أكثر من اي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى منذ 2014/15.- فينيسيوس جونيور (18 سنة و152 يوما) أصغر لاعب غير إسباني على الإطلاق يلعب مباراة في دوري الأبطال كأساسي مع ريال مدريد.

- فينيسيوس جونيور (18 سنة و152 يوما) هو ثالث أصغر لاعب يلعب مباراة كأساسي مع ريال مدريد في دوري الأبطال، إيكر كاسياس (18 سنة و117 يوما) وراؤول جونزاليز (18 سنة و77 يوما).

- فينيسيوس جونيور حاول المراوغة 11 مرة ضد سيسكا موسكو (7 ناجحة)، أكثر من أي لاعب آخر من ريال مدريد في مباراة هذا الموسم في جميع البطولات.

- سيسكا موسكو هو أول فريق يسجل +3 أهداف ضد ريال مدريد في السانتياجو بيرنابيو في جميع البطولات هذا الموسم.

- هذه هي المرة الـ11 في 254 مباراة على أرضه في جميع البطولات الأوروبية؛ التي يتلقى فيها ريال مدريد +3 أهداف في مباراة واحدة.

- الخسارة 3-0 ضد سيسكا موسكو هي أكبر خسارة لريال مدريد على أرضه في البطولات الأوروبية.

- ريال مدريد خسر ذهابا وإيابا ضد نفس الخصم في دور المجموعات من مويم في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2008/09 (ضد يوفنتوس).

- جنكيز أوندر اشترك بأربعة أهداف في مبارياته الست في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (سجل 3 وصنع 1)، ضعف ما فعل في الموسم الماضي.

- روما لم يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الـ30 الأخيرة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم سيلتيك القياسي.

- جنكيز أوندر أصبح ثاني لاعب تركي يسجل +3 أهداف في موسم من دوري أبطال أوروبا مع فريق غير تركي، بعد أردا توران مع أتليتكو مدريد في 2013/14 (4) ومع برشلونة في 2016/17 (4).

- هدافو دوري الأبطال منذ موسم روبرت ليفاندوفسكي الأول في البطولة (2011/12):

رونالدو 93 هدفًا في 88 مباراة

ميسي 69 هدفًا في 72 مباراة

ليفاندوفسكي 53 هدفًا في 78 مباراة

بن زيمة 40 هدفًا في 78 مباراة

مولر 36 هدفًا في 84 مباراة

كافاني 34 هدفًا في 58 مباراة

نيمار 32 هدفًا في 53 مباراة

- كريستيانو رونالدو (7) وليونيل ميسي (6) سجلا أهداف في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أكثر من روبرت ليفاندوفسكي (5).

- روبرت ليفاندوفسكي سجل 21 هدفًا في جميع البطولات في 2018/19، أكثر من أي لاعب آخر من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

- فيل جونز سجل أهداف بالخطأ في مرماه في دوري الأبطال (2) مثل ما فعل ميلان.

- فيل جونز هو أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هدف في مرماه في دوري أبطال أوروبا منذ فيل جونز نفسه في نوفمبر 2011 ضد بنفيكا.

- مانشستر يونايتد خسر أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، لتنتهي بذلك سلسلة من 8 مباريات دون هزيمة أمام الخفافيش في البطولة.

- لوروا سانيه هو أول لاعب ألماني يسجل في مرمى فريق ألماني في دوري الأبطال منذ مسعود أوزيل ضد بايرن ميونيخ في أكتوبر 2015.

- مانشستر سيتي ارتكب 3 ركلات جزاء على أرضه في جميع البطولات هذا الموسم، مثلما فعل في موسما 2016/17 و2017/18 معاً.

- بيب جوارديولا تصدر مجموعته في دوري الأبطال للمرة التاسعة في 10 مشاركات له كمدرب.

- باولو ديبالا سجل خمسة من أهداف يوفنتوس السبعة الأخيرة في دوري الأبطال.

- يوفنتوس خسر مباراة تنافسية خارج أرضه لأول مرة منذ نوفمبر 2017 (ضد سامبدوريا)، لتنتهي سلسلة من 26 مباراة دون هزيمة خارج أرضه (ربح 23 وتعادل 3).

إنتر ميلان

- ترينت سينسبري شتت الكرة ضد إنتر (15) أكثر من أي لاعب آخر في مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

- ليون تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، أكثر من أي فريق فرنسي آخر.