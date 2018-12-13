انت الان تتابع مصر تعلن جاهزيتها لاستضافة أمم إفريقيا بحضور الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣١ ص

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم التواصل مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل دراسة فكرة تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد سحب كاف البطولة من الكاميرون، وقرار المغرب بعدم الترشح للاستضافة ونفي الكونغو برازافيل، أن تكون قد ترشحت بسبب ضيق الوقت التي تمنعها من تقديم بطولة لائقة، وقال في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت»، اليوم الخميس: «ليس لدينا مشاكل في استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن الترشح».

وأشار وزير الرياضة، إلى أن مصر لديها القدرة على تنظيم البطولة، بسبب ما نمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى، ومن المؤكد أننا لدينا رغبة في استضافة البطولة فنحن قادرون على استضافة مثل هذا الحدث الكبير ولدينا منتخب مميز في الوقت الحالي»، وشدد على أنه لا خوف من أزمة الجمهور، لأنه عندما تكون لدينا