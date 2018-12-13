انت الان تتابع أمريكا: لن نسمح للسعودية بتكرار حادث خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ ص

قالت نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة، إن على واشنطن أن تتحدث بجدية مع السعودية حول عواقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء توجهه للقنصلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه، مؤكدة في حوارها مع تليفزيون «إن بي سي»: «أعتقد بأنه يتوجب علينا أن نتحدث مع السعوديين بجدية وحزم، كي يعوا أننا لا نغمض أعيننا عن مقتل خاشقجي، نحن لن نجعل من مثل هذا الأمر استثناء للسعودية، ولن نسمح لهم بالقيام بهذا الأمر مجددا».

وشددت هايلي على أن السعودية مع كل ذلك، هي شريك محوري للولايات المتحدة، مضيفة أن «السعودية كانت دائما شريكنا في التصدي لإيران، وهذا أمر هام جدا لنا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر موقع «روسيا اليوم»، في وقت سابق من اليوم، أن فريقًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين