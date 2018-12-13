انت الان تتابع هل يشهد شمال سوريا حربا جديدة بين أمريكا وتركيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تركيا أوعزت للفصائل المسلحة في إدلب وريف حلب الغربي والشمالي بالاستعداد للتوجه إلى شرق الفرات لمواجهة الأكراد، فيما ترفض أمريكا تلك الخطوة، وتعتبرها انتهاكا صريحا

يبدو أن عدم الوفاق السياسي العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في شمال سوريا، قد يسبب صداما كبيرا بين حلفاء الأمس، خصوصا أن أنقرة تواصل عملياتها ضد الأكراد كونهم فصيلا إرهابيا، فيما تعترض واشنطن على ذلك الأمر، نظرا لأن حزب الشعب الكردستاني يعد ركيزة أساسية لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا في دحر تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما زاد من وتيرة الخلاف بين حلفاء الناتو، ويهدد بإشعال حرب جديدة في الشمال السوري، ويطيل أمد الصراع في البلد العربي الذي مزقته آلة الحرب على مدار 7 سنوات.

البداية، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنقرة من شن هجوم ضد حلفاء واشنطن الأكراد في شمال سوريا، معتبرة أن ذلك سيكون أمرا غير مقبول. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون: إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرقي سوريا، وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية

البداية، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنقرة من شن هجوم ضد حلفاء واشنطن الأكراد في شمال سوريا، معتبرة أن ذلك سيكون أمرا غير مقبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون: إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرقي سوريا، وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية فيها، هو أمر مقلق للغاية، مضيفا أن أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول".

ويأتي التحذير الأمريكي بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.



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في حين ردت وحدات حماية الشعب الكردية على تهديدات أردوغان بالقول: إن "أى عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابى، ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز فى قوات سوريا الديمقراطية التى تخوض مع واشنطن حملة ضد داعش فى هذا البلد".

بينما تعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب هى منظمة إرهابية وتمديدا لحزب العمال الكردستانى المحظور، الذى يشن تمردًا فى جنوب شرق تركيا منذ 34 عامًا، ويعد ذلك سبب الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول سوريا، حيث دعمت الولايات المتحدة ميليشيا حزب الحرية الشعب الكردستانية فى القتال ضد مقاتلى داعش.

على جانب آخر، قال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم "الجيش الوطني"، وهو تحالف لفصائل سورية معارضة موالية لأنقرة، إن "العملية ستشمل كل المنطقة، من منبج إلى تل أبيض من دون استثناء".



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وأضاف حمود أن فصائل الجيش الوطني تبلغت منذ زمن بالعملية العسكرية في شرق الفرات، ولدينا معسكرات تدريب فتحت لكافة الفيالق العسكرية في الجيش الوطني، اخضعت العناصر لدوريات تدريب، وانتدب إلى المعسكرات خيرة الضباط والمدربين".

بدوره، صرح سيف أبو بكر، قائد "فرقة الحمزة" الموالية لأنقرة "نحن نتجهز لخوض العملية شرق الفرات مع حلفائنا الأتراك لتطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية، ونحن في الجيش الوطني على أهبة لاستعداد للبدء بالعملية".

وقالت مصادر عسكرية: إن "أردوغان يخطط لاجتياح عين العرب بالكامل، ليتخذها نقطة انطلاق نحو باقي مناطق شرق الفرات للسيطرة على المواقع المتاخمة لحدود بلاده في المرحلة الثانية ثم على باقي المناطق، غير آبه بوجود قواعد أمريكية فيها أو برفض المجتمع الدولي لمساعيه في الهيمنة على مناطق جديدة في سوريا، بحسب الوطن.



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واعتبرت روسيا أن ما تقوم به الولايات المتحدة شرق الفرات من محاولات لإنشاء شبه دولة منفصلة عن سوريا أمر غير مقبول، بحسب ميدل إيست.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف: "هناك أراض ضخمة من الشرق إلى الفرات، تحدث فيها أشياء غير مقبولة على الإطلاق، حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الأراضي من خلال حلفائها السوريين، وخاصة الأكراد، لأجل خلق كيان شبه دولة هناك".

أما إيران، فأكدت أن الوجود الأمريكي شرق الفرات هو احتلال غير شرعي، وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.

وتشنّ هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ بداية سبتمبر الماضي، هجوما، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد تنظيم داعش من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.