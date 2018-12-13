” الجمارك ” تتفاعل مع شكوى طلاب عائدون من كندا بشأن احتجاز مركباتهم

قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع كندا نتيجة لإساءتها؛ ليعود الطلاب المبتعثين هناك إلى أرض الوطن ولكن عَلِقت مركباتهم في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام ليطالبوا الجمارك بمحاولة حل المشكلة وتمكينهم من إخراج مركباتهم.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، أن ” الجمارك ” تحرص على تقديم كل التسهيلات للطلبة المبتعثين العائدين من كندا؛ لإنهاء إجراءات سياراتهم، مؤكدًا أنه تم التجاوز عن بعض الملاحظات مثل كفاءة الطاقة والموديل؛ مراعاة لظروفهم، وتم إنهاء إجراءات وفسح أغلب السيارات التي وردت.

وأشار ” العيسى ” إلى أنه بالنسبة للتعديلات فيجب التثبت من ملكية السيارة وتعديل الاسم إذا كان خطأ عن طريق الوكيل الملاحي الذي يتأكد بدوره من الشاحن في بلد المصدر، وهذا حرصاً على تسليم السيارة لصاحبها بعد التثبت من ملكيته لها؛ لافتًا إلى أن الأوراق المطلوبة لشحن السيارات من كندا هي الفاتورة، وبوليصة الشحن، واستمارة السيارة الأساسية.