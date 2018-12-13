بومبيو: لا بد من قيود أكثر صرامة على صواريخ إيران البالستية

قال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو في مؤتمر صحفي من الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إن إيران كانت وما زالت تقوم بالاختبارات، بل تقوم بعدد كبير من الاختبارات ونشر واسع للصواريخ وهذا الأمر لابد أن ينتهي.

وأضاف الوزير الأمريكي: نود العمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لإعادة فرض قيود أكثر صرامة على الصواريخ الباليستية لإيران.

وتابع: يجب ألا يرفع مجلس الأمن حظر استيراد الأسلحة المفروض على إيران في عام 2020.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل الدؤوب لبناء تحالف من الدول المسؤولة الجادة في مواجهة نشاط النظام الإيراني الصاروخي البالستيكي المتهور.

وزاد: إذا أجرت إيران تحولات أساسية استراتيجية ونفذت تلك المطالب فإننا مستعدون لتخفيف حملة الضغوط التي نمارسها عليها وسنعمل على دعم تحديث وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني في نظام الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن إدارة ترامب حددت بوضوح في شهر مايو المجالات الـ 12 التي نطالب فيها بالتغيير في إيران.