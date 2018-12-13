الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد

حملت حكومة الوفاق الوطني، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومقدساته وأرضه وممتلكاته، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين، وبالعمل الجاد لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "سلطات الاحتلال تواصل حصار واقتحام المدن والبلدات والمخيمات والقرى وملاحقة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، كما تواصل حصارها لقطاع غزة للسنة 12 على التوالي".
وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل جانباً من المسؤولية في عدوان الاحتلال ومستوطنيه، بصمته على الممارسات والاعتداءات، التي تعتبر خرقاً وتجاوزاً للقوانين والشرائع الدولية.
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