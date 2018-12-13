أول شخصية نسائية تفوز برئاسة برلمان البحرين

نصبت الإعلامية والمستشارة الاسرية والنفسية فوزية زينل رئيسة للبرلمان البحريني خلال الجلسة الاجرائية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، التي عقدت أمس الأربعاء.

وباتت زينل الشخصية النسائية الأولى التي تتولى هذا المنصب في البحرين، علما بأنها فازت بمقعد البرلمان عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية للمرة الأولى في تاريخها النيابي، بعدما أخفقت في الفوز بمقعد برلماني في مناسبتين سابقتين.

وإلى جانب زينل، حصل النائب عبدالنبي سلمان على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 24 صوتاً، وفاز النائب علي زايد بالتزكية بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس.