"رجل المونوبولي" يظهر في جلسة مساءلة غوغل

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-twitter انتشرت الصورة على المواقع الاجتماعية

عاد شخص يرتدي زي شخصية مستوحاة من اللعبة الشهيرة "مونوبولي" للظهور مجددا في الكونغرس، الثلاثاء، وذلك أثناء جلسة استماع للرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب.

وانتشرت صورة "رجل المونوبولي"، الذي يعرف نفسه بـ"إيان مادريجال"، مساء الثلاثاء على المواقع الاجتماعية، بعدما ظهر لأول مرة في جلسات استماع لشركة إيكيفاكس أمام مجلس الشيوخ، العام الماضي.

وقال موقع "سي إن بي سي" إن مادريجال غيّر، مؤخرا اسمه على موقع تويتر من أماندا فيرنر، مشيرا إلى أنه يعمل كمدير للاستراتيجيات في شركة "Revolution Messaging".

وظهور "رجل المونوبولي"، خلال جلسات الاستماع، يعد بمثابة احتجاج على عجز شركات التكنولوجيا، مثل غوغل، على حماية البيانات الشخصية لمستخدميها.

وذكر مادريجال، في بيان على تويتر "ليس لدينا ما نقوله بشأن كيفية استخدام غوغل لمعظم بياناتنا الشخصية، والطريقة الوحيدة للانسحاب منه هي مقاطعة الإنترنت بصفة نهائية".

وأضاف "لا يمكننا الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم نفسها.. لقد حان الوقت لكي يتدخل الكونغرس ويقوم بعمله".

وواجه بيتشاي، الثلاثاء، أسئلة من المشرعين حول عدد من القضايا، بما في ذلك حماية خصوصية البيانات والمعلومات الخاطئة ومدى صحة ادعاءات من الجمهوريين بأن محرك البحث العملاق متحيز ضد المستخدمين المحافظين.