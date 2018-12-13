«أولياء أمور الدبلومة الأمريكية» لـ «وزير التعليم»: ارحموا أولادنا

اليوم الجديد - محمد فوزي

طالبت فاطمة الرشيدي، المتحدث باسم أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، بإلغاء القرار رقم 238 لأنه يضر بمستقبل أولادنا ويحرمهم من التعليم الحكومي والخاص.

ووجهت "الرشيدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، رسالة إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، قائلة: "هنروح بولادنا فين، أرحموا ولادنا".

وأكدت أن القرار معيب ويضر بالطلاب، لافتة إلى أن الطالب يتفاجأ به وقت التنسيق، ويجعل مصيره مجهولًا، متابعة: "قولولنا نودي...