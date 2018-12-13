قاسمي: ننتظر توضيحا من سلطات جورجيا ازاء تصرفاتها مع الرعايا الايرانيين

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة ​بهرام قاسمي​ "دعم ​الحكومة​ لحقوق الرعايا الايرانيين المبعدین من قبل السلطات الجورجیة"، لافتا الى ان "​طهران​ تجري في الوقت الحاضر مشاورات مع تبلسي لضمان حقوقهم".

ولفت إلى "اننا ننتظر توضیحا من حكومة تبلیسي ازاء تصرفاتها مع الرعایا الایرانیین ونحن نستغرب من هذه التصرفات"، مشيراً إلى ان "السلطات الامنیة الجورجیة منعت دخول العدید من المواطنین الایرانیین الى اراضیها خلال الفترة الاخیرة سواء عبر الطرق البریة او الجویة فی حین ان تاشیرات الدخول ملغاة بین الطرفین".

وأشار إلى انه "وصلتنا خلال الفترة الاخیرة تقاریر تفید بمنع بعض الرعایا الایرانیین من الدخول الي جورجیا او طردهم والتعامل معهم بصورة غیر مناسبة وغیر متوقعة فی منافذ الدخول الى جورجیا"، لافتاً إلى أن "وزارة الخارجیة تقوم حالیا بدراسة الموضوع وحینما تصل التقییمات حول التعامل مع رعایانا الى النتیجة اللازمة سنعلن عن ذلك لكننا نحتاج الان الى بعض الوقت".