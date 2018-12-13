محامي ترامب السابق: كان دوري التغطية على أفعال الرئيس القذرة

هاجم المحامي السابق للرئيس الاميركي، مايكل كوهين، الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، قائلا:ً "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة"، مشيراً إلى أنه يتحمل مسؤولية جرائمه من بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس ​الولايات المتحدة​".

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