الغارديان: نسبة المعارضة لماي بحزب المحافظين تسيء لها

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً بعنوان " فشل انقلاب المحافظين، لكن نسبة المعارضة في الحزب تسيء لماي"، أشارت فيه إلى أن "رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ نجت من التصويت بسحب الثقة عنها في ​حزب المحافظين​ إلا أن أكثر من ثلت حزبها صوت ضدها، مما يعيق إمكانية تمرير اتفاق الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ "البريكست" في البرلمان".

وأشارت إلى أن "بعض كبار مناصري البريكست أملوا بأن تقدم ماي استقالتها رداً على طلب 48 نائبا بسحب الثقة منها، إلا أنها أكدت بأنها مستعدة لمواجهة التصويت بكل ما أوتيت من قوة"، لافتةً إلى أنه "استناداً إلى تقرير مسرب اطلعت عليه الغارديان، فإنه من المتوقع أن يصدر القادة الأوروبيين بياناً من 6 فقرات يؤكد فيه أن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتقديم المزيد من المساندة في الأسابيع المقبلة بعد الاطلاع على مطالب ​الحكومة البريطانية​، إلا أنه سيصر على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه".