نتانياهو: زعزعة استقرار السعودية يعني زعزعة استقرار العالم

لفت رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في تصريح له إلى أن "زعزعة استقرار ​السعودية​، يعني زعزعة استقرار العالم"، معتبراً أن "ما حدث للصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ في القنصلية السعودية ب​اسطنبول​ مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه".

وأشار إلى أنه "سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك"، لافتاً إلى أنه "يتم وزن الأمور بأهمية السعودية والدور الذي تلعبه في ​الشرق الأوسط​"، مفيداً بأنه "إذا تم زعزعة السعودية فإن الاستقرار في العالم سوف يزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".