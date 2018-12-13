سامي الجميل: نحن بحاجة لصوت المغتربين الحر لتغيير المعادلة في لبنان

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب ​سامي الجميل​، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، "عن تقديم اقتراح متعلق بحسن تمثيل ال​لبنان​يين في ​المجلس النيابي​، هدفه العودة عن خطأ تعديل ​قانون الانتخابات​ من حيث حق المغتربين التصويت لـ 128 نائبا وليس انشاء مقاعد جديدة للاغتراب محصورة بـ 6 مقاعد"، مشيرا الى "ان يجب العودة عن هذا الخطأ والاستفادة من التجربة الاولى بتصويت المغتربين لتحسين الاداء، فنحن بحاجة لصوت المغتربين الحر لتغيير المعادلة في لبنان"، موضحا ان "انتخاب نواب 6 للاغتراب سيعزلهم عن الواقع اللبناني ويفصلهم عن الحياة اليومية للبنانيين، بدل تأثير المغتربين على ال128 نائباً للعب دور تصحيح المسار السياسي".

واكّد الجميل "ان هدفنا ربط ​الاغتراب​ بلبنان وليس ان يصبح جزيرة غير معنية بما يحصل في الوطن"، ورأى ان "المغتربين احرار في تصويتهم بخيارهم السياسي لأنهم ليسوا خاضعين لنظام الخدمات والترهيب والمسائل التي تمارسها السلطة ونحن بحاجة اليهم ليدعموا كاحرار الاحرار بالداخل للنهوض بلبنان"، داعيا المغتربين "الى التحرك نحو السفارات لاعطائهم الحق للتصويت لكل النواب".