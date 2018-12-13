النشرة: دورية اسرائيلية تتفقد أجهزة المراقبة على السياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن "دورية اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق السعكري ما بين بوابة فاطمة والبلانة مرورا بالجهة الغربية لمستعمرة المطلة وشوهد عناصر الدورية بمحاذاة السياج الحدودي عند نفطة جسر الخرار شرقي المطلة لتفقد اجهزة المراقبة و مجرى المياه الشتوي هناك".
ولفت إلى أنه "شوهدت دورية أخرى تتجول على الطرقات الترابية بين بساتين التفاح المحيطة بالمطلة مقابل بوابة فاطمة وفي الجانب اللبناني سجلت دورية مشتكرة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات "الونيفيل" بهدف مراقبة الوضع".
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