الرئيس عون استقبل منسقة الأمم المتحدة وعرض معها الوضع في الجنوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ برنيل داهلر كارديل، في حضور المساعدة الخاصة للرئيس السيدة كلودين عون روكز، وكان عرض للوضع في ​الجنوب​ وعملية الحفر الاسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية.

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