قائمقام المتن: لخطة تنظيمية للسير للتخفيف من الاحتقان خلال الأعياد

ترأست قائمقام المتن ​مارلين حداد​ اجتماع لجنة ادارة الكوارث والأزمات في ​قضاء المتن​، في إطار مشروع الحد من مخاطر الكوارث التابع لبرنامج ​الامم المتحدة​ الإنمائي لدى ​رئاسة مجلس الوزراء​.

ضمت اللجنة ممثلين عن الإدارات والمؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، و​الأجهزة الأمنية​ في قضاء المتن، بهدف وضع المخطط التنفيذي السنوي لتطبيق خطة استجابة ​القضاء​ لمواجهة أي كارثة أو أزمة قد تحصل، على أن تشكل غرفة عمليات على صلة بغرفة العمليات الوطنية، تديرها أمانة السر دورها تنظيم شؤون الغرفة والأرشيف وتحديث المعلومات والتنسيق بين الأجهزة والادارات المعنية ميدانيا اثناء وقوع الكوارث سواء أكانت طبيعية ام من صنع الإنسان، وتحديد الأولويات في معالجتها للحد من مخاطرها البشرية بالدرجة الاولى، ثم المادية وصولا إلى السيطرة عليها وستتوزع المهام قبل وقوع الكارثة وخلالها وبعدها على أربع لجان على الشكل كالآتي: التخطيط والدراسات، إدارة المعلومات، إدارة الموارد البشرية والتجهيزات والتوعية والتدريب.

كما عقدت اجتماعا مع مفوضي شرطة البلديات في القضاء في اطار الترتيبات الجارية قبل حلول عيدي ​الميلاد​ ورأس ​السنة​، وما تتطلبه هذه الفترة من تدابير استثنائية لحل أزمة السير التي تشتد يوما بعد يوم.

وشددت حداد على "اهمية وضع خطة تنظيمية للسير، وإيجاد طرق بديلة على الساحل للتخفيف من الاحتقان في أوقات الذروة طيلة فترة الأعياد، بالتنسيق مع ​غرفة التحكم المروري​ من خلال وضع جدول أسبوعي لانتشار عناصر ​الشرطة​"، معتبرة أن "المسؤولية تقع أيضا على المواطن وعلى الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات".