داغر: مبادرة الكتائب هي تشكيل حكومة اختصاصيين تعمل على حلّ مشاكل الناس

أوضح عضو المكتب السياسي في ​حزب الكتائب​ ال​لبنان​ية ​​سيرج داغر​​ ان "زيارة بيت الوسط اتت باطارة جولة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​"، لافتا إلى ان "جو الاجتماع كان جيدا واكدنا ان ليس لدينا اي مشكل شخصي مع الحريري، بل على العكس نحن قريبون منه".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى انه "اتهمنا بالشعبوية عندما تحدثنا عن النفايات والكهرباء والضرائب وعندما حذرنا من وضع ​حزب الله​ على السياسية، وتبيّن ان كل ما قلناه كان صحيحاً واننا على شفير الكارثة وهذا الوصف سمعناه أمس من ​الرئيس ميشال عون​".

وأكد ان "الكتائب خارج الحكومة وستكون في المعارضة، لكن هذا لا يمنع التفاهم لمحاولة انقاذ البلد، نحن في الجولة نستمع اولاً الى اراء المسؤولين ومن ثم نبدي رأينا ونطرح مبادرتنا التي هي تشكيل حكومة اختصاصيين تعمل على حلّ مشاكل الناس الموجوعة".

ورأى ان "هناك خلاف سياسي كبير في البلد، ولا نرى امكانية لحل الخلافات في الاسبوعين المقبلين ونحن بحاجة الى حوار جدي".