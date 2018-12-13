عسيران: نأمل ان نسمع خبرا سارا في تشكيل الحكومة لتصل بلبنان الى شاطىء الامان

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان "ابناء ​الشعب اللبناني​ أولوا ثقتهم الى هذه الطبقة السياسية ، وهاهم اليوم يتذمرون من الحال الذي وصلت اليه البلاد حيث ان النزف مستمر".

واضاف ان "ابناء الشعب ينفقون من مدخراتهم ومن لحمهم الحي ، وهم لم يذهبوا الى ​الانتخابات​ ليصلوا الى هذا الحال ، وكما قال الامام علي " أن ألسنة الناس هي أقلام الحق "، لذا نحن جميعا مدعوون للنهوض بلبنان ووقف النزف واعتماد رؤية وطنية شاملة لكي لا نبقى أسرى محاصصات ثقل طموح شبابنا وامكانيات وطننا ، وان إثقال هذا الطموح هدف ل​اسرائيل​ وزعزعة لاقتصادنا ولمقاومتنا العظيمة ، نأمل ان نسمع خبرا سارا في ​تشكيل الحكومة​ لتصل بلبنان الى شاطيء الامان وهذا هو رأي جميع اللبنانين".