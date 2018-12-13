عسيران: نأمل ان نسمع خبرا سارا في تشكيل الحكومة لتصل بلبنان الى شاطىء الامان

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان "ابناء الشعب اللبناني أولوا ثقتهم الى هذه الطبقة السياسية ، وهاهم اليوم يتذمرون من الحال الذي وصلت اليه البلاد حيث ان النزف مستمر".
واضاف ان "ابناء الشعب ينفقون من مدخراتهم ومن لحمهم الحي ، وهم لم يذهبوا الى الانتخابات ليصلوا الى هذا الحال ، وكما قال الامام علي " أن ألسنة الناس هي أقلام الحق "، لذا نحن جميعا مدعوون للنهوض بلبنان ووقف النزف واعتماد رؤية وطنية شاملة لكي لا نبقى أسرى محاصصات ثقل طموح شبابنا وامكانيات وطننا ، وان إثقال هذا الطموح هدف لاسرائيل وزعزعة لاقتصادنا ولمقاومتنا العظيمة ، نأمل ان نسمع خبرا سارا في تشكيل الحكومة لتصل بلبنان الى شاطيء الامان وهذا هو رأي جميع اللبنانين".
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