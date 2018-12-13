أمين الجميل: على الحكومة ان تتشكل بأسرع وقت على اساس سليم

أكد ​رئيس الجمهورية​ السابق ​أمين الجميل​ في تصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نار بشار بطرس ​الراعي​ أنه "على ​الحكومة​ ان تتشكل بأسرع وقت على اساس سليم يطمئن الشعب على الصعيد الوطني والاخلاقي"، متسائلا: "هل الحكومة هي وحدها تشكل الحل؟ وعندما تصل الأموال الى ​لبنان​ خصوصا ان مفهوم الحوكمة الرشيدة مفقود".

وشدد على أنه "يجب ان يكون هناك جهد اضافي على موضوع الحوكمة ولا اعرف اذا كانت الادارة الحالية قادرة على ادارة مساعدات ​مؤتمر سيدر​ خصوصا على صعيد المراقبة والمحاسبة"، مؤكداً أن "الازمة الحالية والعقدة الموجودة غير مستغربة".

ولفت إلى "اننا نأمل في ​السنة​ الجديدة ان يكون هناك شمولية في التفكير وان تتشكل حكومة في اسرع وقت مع الاصرار على ان تكون الحوكمة الرشيدة جزء لا يتجزأ عن عمل الادارة كي لا تعود حليمة الى عادتها القديمة"، مشيراً إلى أن "​الكتائب​ يقرأ من عنوانه، والتسوية التي حصلت كانت على اسس معروفة ورئيس الجمهورية اتى وفق مشروع واضح، كما ان ​قانون الانتخاب​ كان واضحاً ماذا سيفرز في المجلس".