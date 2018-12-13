باسيل عاد إلى لبنان وبحث مع الحريري سلسلسة مقترحات لحل أزمة التعطيل

أفادت قناة الـ"LBCI" بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عاد إلى ​بيروت​ صباح اليوم ومصادره تتحدث أنه ناقش مع رئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ وبتنسيق مع ​رئيس الجمهورية​ سلسلة مقترحات من أجل تضييق مساحة الخلافات في عملية ​تشكيل الحكومة​ وسحب ذرائع التعطيل.

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