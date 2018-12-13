علامة: عدم وجود معيار اساسي وواضح بعد الانتخابات أوصلنا إلى مشاكل التمثيل

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير"النائب ​فادي علامة​ إلى أن "هناك مبادرة أطلقها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالتنسيق مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والجميع أخذها بجدية وهي مبادرة جدية هدفها وضع مسار تشكيل ​الحكومة​ على السكة الصحيحة"، مشيراً إلى "اننا نأمل أن تكون النوايا جدية من أجل التوصل إلى حكومة بأسرع وقت ممكن".

وفي حديث تلفزيوني، أكد علامة أن " الجميع حريص على عدم اطلاق وعود والعملية غير سهلة والقانون النسبي الجديد وضعنا امام معايير جديدة لم تتوضح من قبل ونحن ككتلة كنا نامل ان يشكل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الحكومة منذ الايام العشرة الأولى"، معتبراً أن "عدم وجود معيار اساسي بعد ​الانتخابات النيابية​ اوصلنا إلى مشاكل التمثيل".

وأشار إلى "أننا لم نطبق حتى اليوم ​الطائف​ وهناك أفرقاء لا يريدون الاعتراف به"، لافتاً إلى أن "هناك تمني دائم على المراجع الاساسية المعنية ب​تشكيل الحكومة​ دراسة موضوع الوزارء من أجل خلق فريق عمل واضح ومتجانس ومتعاون".