علامة: عدم وجود معيار اساسي وواضح بعد الانتخابات أوصلنا إلى مشاكل التمثيل

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير"النائب فادي علامة إلى أن "هناك مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والجميع أخذها بجدية وهي مبادرة جدية هدفها وضع مسار تشكيل الحكومة على السكة الصحيحة"، مشيراً إلى "اننا نأمل أن تكون النوايا جدية من أجل التوصل إلى حكومة بأسرع وقت ممكن".
وفي حديث تلفزيوني، أكد علامة أن " الجميع حريص على عدم اطلاق وعود والعملية غير سهلة والقانون النسبي الجديد وضعنا امام معايير جديدة لم تتوضح من قبل ونحن ككتلة كنا نامل ان يشكل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الحكومة منذ الايام العشرة الأولى"، معتبراً أن "عدم وجود معيار اساسي بعد الانتخابات النيابية اوصلنا إلى مشاكل التمثيل".
وأشار إلى "أننا لم نطبق حتى اليوم الطائف وهناك أفرقاء لا يريدون الاعتراف به"، لافتاً إلى أن "هناك تمني دائم على المراجع الاساسية المعنية بتشكيل الحكومة دراسة موضوع الوزارء من أجل خلق فريق عمل واضح ومتجانس ومتعاون".
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