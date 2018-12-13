السيّد: مبادرة عون متوازنة اما الحريري والنواب السنة فخطوة للوراء

اعتبر النائب ​جميل السيد​ ان "ثمّة مبادرة يقودها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ل​تشكيل الحكومة​"، مشيرا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الى "ان المبادرة متوازنة، فيما رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يخطو خطوة للوراء ولا خسارة والنواب السُنة يخطون خطوة ايضاً للوراء ولا إلغاء."

واكّد السيد ان على الطرفين التجاوب مع الرئيس عون اما ​حزب الله​ فموقفه واضح، مع تسريع الحكومة ومع ما يرتضيه النواب ​السنة​ حتى ولو "بوسة لحية" ناصحا النواب السنة ان "إذا حبيبك عسل ما تلحسو كلّو."