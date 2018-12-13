السيّد: مبادرة عون متوازنة اما الحريري والنواب السنة فخطوة للوراء

اعتبر النائب جميل السيد ان "ثمّة مبادرة يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكيل الحكومة"، مشيرا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الى "ان المبادرة متوازنة، فيما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يخطو خطوة للوراء ولا خسارة والنواب السُنة يخطون خطوة ايضاً للوراء ولا إلغاء."
واكّد السيد ان على الطرفين التجاوب مع الرئيس عون اما حزب الله فموقفه واضح، مع تسريع الحكومة ومع ما يرتضيه النواب السنة حتى ولو "بوسة لحية" ناصحا النواب السنة ان "إذا حبيبك عسل ما تلحسو كلّو."
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