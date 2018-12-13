أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا مع أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترةالصباحية في المناطق الشمالية حيث تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر و ما فوق كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات. يتحسن الطقس بدءًا من الظهر مع بقاء ​درجات الحرارة​ منخفضة .

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، أما السبت فيكون صافً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة.