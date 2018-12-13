أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا مع أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترةالصباحية في المناطق الشمالية حيث تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر و ما فوق كما يتكوّن الضباب على المرتفعات. يتحسن الطقس بدءًا من الظهر مع بقاء درجات الحرارة منخفضة .
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، أما السبت فيكون صافً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة.
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