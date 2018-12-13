جريصاتي لحمادة: لتزويدنا بالادلة المتوافرة لديكم بملف تزوير الشهادات

وجه وزير العدل في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ كتابا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​مروان حمادة​ حول موضوع تزوير الشهادات، مشيرا في الكتاب إلى انه "في ضوء التصاريح الاعلامية التي أدليتم بها عن أن هناك 3 جامعات تزور شهاداتها لأشخاص بهدف التقدم إلى وظائف في الدولة أو في القوى المسلحة أو....، وقد تم اتخاذ تدابير صارمة بحقها وبانتظار سحب التراخيص بقرار من مجلس الوزراء، كما وصرحتم ان من كانوا موقوفين في البقاع في فرع لجامعة ulf تم اطلاقهم من دون أن تعرف الاسباب ومن دون أن تبلّغوتا بذلك، وحيث ان مكافحة الفساد هي من أولوياتنا، نطلب منكم التفضل بتزويدنا بالادلة المتوافرة لديكم في هذا الخصوص تمهيدا لنا من ملاحقة الموضوع قضائيا، وذلك استنادا إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".