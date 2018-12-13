بالصور.. لجنة من "التنمية المحلية" تتابع استعدادات جنوب سيناء لمواجهة السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء، لجنة من وزارة التنمية المحلية للوقوف على مدى استعدادات مدن المحافظة لمجابهة السيول باعتبارها أزمة تتعرض لها المحافظة باستمرار.

وقال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم الخميس، إن اللجنة ضمت كلا من نشوى السيد أحمد مدير عام إدارة المتابعة بوزارة التنمية المحلية، وهاجر عبدالحميد من مركز عمليات الوزارة، وعدد من العاملين بالمحافظة، والمهندس عبدالله حامد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بتفقد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة واطلعت على الموقف التنفيذي لجميع أعمال الحماية من سدود وبحيرات مشروعات العمرانية الجديدة التي جرى إقامتها للاستفادة من مياه السيول.

وأضاف "عشماوي" أن اللجنة مرت على جميع المخرات بالمحافظة والبالغ عددها 52 مخرًا كما تفقدت أعمال الحماية بأودية زغرة وأم خشيب، وفي مدينة طابا تفقدت أودية أم حيا وتوبيا والمراخ، وفي سانت كاترين تفقدوا سد الاسباعية وسد سلاطة و2 بحيرة صناعية.

وأكد أن اللجنة أشادت بتجهيزات غرفة عمليات المحافظة، كما أثنت على استعداد وجاهزية المحافظة لاستقبال السيول على مدار العام، لافتا إلى أن عمل اللجنة بالمحافظة استمر على مدار أسبوع.