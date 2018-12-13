ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعاهد الوادي الجديد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، الشيخ أحمد محمد رضوان، اليوم الخميس، عن تحديد يوم 20 ديسمبر الجاري، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية.

وأكد رضوان، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 ديسمبر الجاري للصفين الثاني والثالث الابتدائي، و25 ديسمبر الجاري للصفين الرابع والخامس الابتدائي، 2 يناير 2019 للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، تحديد مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول في 14 يناير المقبل، حيث أنهت المنطقة كافة الاستعدادات بالمعاهد الأزهرية بالمراكز الإدارية الخمسة لانطلاق الامتحانات بالفصل الدراسي الأول.