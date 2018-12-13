انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة والكفاءة البيئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة والكفاءة البيئية لتحقيق معيشة أفضل، تحت شعار "حلول مبتكرة وآليات فعالة"، اليوم الخميس، تحت رعاية المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنة البشرية، والمعهد العربي لإنماء المدن، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

يحضر المؤتمر، كل من الدكتور جودة محمد غانم، رئيس المؤتمر، نائب رئيس أكاديمية الشروق، والدكتور أحمد سيد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارةأكاديمية الشروق، والدكتور مراد عامر، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة "ايريك"، والدكتور باسم فهمي، ممثل مدير المكتب الإقليمي للبلدان العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير الدكتور، كمال حسن ممثل الأمين العام والأمين المساعد للقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها: الثروة المائية والحفاظ عليها، والتغير المناخي وتأثيراته، والمدن والمستوطنات البشرية الآمنة.