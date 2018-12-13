وفد مصري يشارك في مؤتمـر "الإسكان العربي" الخامس في المنامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك وفد مصري، برئاسة الدكتور عاصم عبدالحميد الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعضوية المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسـكان والمرافق، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحـوث الإسكـان والبنـاء، في مؤتمـر الإسكان العـربي الخــامس بمدينة المنامة تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي فـي السكن الاجتماعي"، والمقام على هامش الدورة (35) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب " خـلال الفترة مـن 11-13/12/2018 .

وحسب بيان، الخميس، ألقى نائب الوزير للتنمية العمرانية فـي الجلسة الافتتاحية، كلمة بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تضمنت الترحيب والإشادة بأهمية المؤتمر فـي إثراء مبادئ التعاون العربي وخلق بيئة نقاشات ثرية وطرح لقضايا ورؤى العمران المختلفة فـي العالم العربي، وإيجاد حلول لتحديات "الإسكان والتنمية العمرانية "، من خلال الأبحاث والأوراق العلمية التي يقدمها الباحثون والمتخصصون وذوو الصلة والأفكار التي تطرحها القيادات فـي الوزارات العربية المعنية بالإسكان والتنمية العمرانية .

وجاءت الجلسة الحوارية الأولى بحضور الوفد المصري والمهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان بمملكة البحرين، والشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بسلطنة عمان، وعبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة، وميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأمم المتحدة.

وعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر، تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص "الشراكات المبتكرة "، وتناول العرض مشروع الاسكان الاجتماعي واهدافه ومحاوره وتقييمه بالنسبة لمشروعات مصر السابقة، والمشروعات الاسكانية علي الساحة العربية، وصاحب العرض فيلم وثائقي عن المشروع .

صاحب المؤتمر معرض شاركت فيه مصر بعرض أهم مشروعات الدولة، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مجال الاسكان والتنمية العمرانية، وقام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة بشرح المشروعات، للحضور .