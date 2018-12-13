تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالبناء والزراعة.

أكد رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، تنفيذ القرار رقم 289 لسنة 2018 بمنطقة شرق قرية الشركة 17 لإزالة تعديات بالزراعة على مساحة فدان واحد، والقرار رقم 299 لسنة 2018 بمنطقة السبط البحري بمدينة الخارجة ببناء جدار من جريد النخيل والتعدي على شارع عمومي بمساحة 50 مترًا مربعًا، والقرار رقم 288 لسنة 2018، لإزالة حظيرة ماشية بدون ترخيص بمنطقة المشروع السكني بتقسيم أرض المعلمين بمدينة الخارجة.

أضاف الطماوي، أن المركز يواصل رصد جميع أشكال التعديات علي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة لإصدار قرارات إزالة لها بالتنسيق مع مديرية الأمن، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.