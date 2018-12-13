"صحة الوادي الجديد": خطة لإقامة 5 وحدات صحية في القرى المحرومة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، اليوم الخميس، عن الانتهاء من خطة تستهدف إقامة 5 وحدات صحية بالقرى المحرومة في إطار تنفيذ مشروع البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية.

أكدت مشرف، اختيار 5 قرى لإقامة وحدات صحية بها نظرًا لعد وجود وحدة صحية بكل قرية ويجري تغطيتها من خلال القوافل العلاجية الداخلية بالمديرية والاعتماد على الوحدات الصحية بالقرى القريبة منها.

أضافت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية اختارت 5 قرى لإقامة وحدات صحية بها هي جورمشين 7 بمركز باريس لخدمة 1020 نسمة بالقرية وأقرب وحدة صحية لها على بعد 7 كم في قرية جدة، كما جرى اختيار قرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة، لخدمة 2153 نسمة بالقرية وأقرب وحدة صحية علي بعد 3 كم، كما اختارت المديرية 3 قري بالداخلة هي (الأمان – القضا والرخا – الجهاد والصحوة) لخدمة 1816 في القرية الأولي و 1148 نسمة في القرية الثانية و1249 نسمة في القرية الثالثة وتبعد هذه القرى مسافة من 3-5 كم عن أقرب وحدة صحية لها.

وأشارت إلى، أنه جار التنسيق مع محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، ووزارة الصحة، لتدبير اعتمادات مالية خلال الفترة المقبلة، لإقامة هذه الوحدات الصحية.