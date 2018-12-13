الأوقاف تتولى زراعة 20 ألف فدان بشرق العوينات في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن مدير فرع هيئة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، محمد يوسف محسب، اليوم الخميس، عن تولي الهيئة زراعة 20 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات.

وأكد محسب، زراعة هذه المساحة بمحصول القمح الاستراتيجي، ضمن خطة الدولة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح، إضافة إلى زراعة محاصيل اقتصادية أخرى بالمنطقة على مساحات متفاوتة.

وأشار محسب إلى أن الهيئة تمتلك 48 ألف فدان بالمنطقة منها 20 ألف منزرعة بمحاصيل متنوعة، والباقي جار استصلاحه وزراعته مع تخصيص مساحات منه كمناطق خدمية.