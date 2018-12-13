التخطيط: تنفيذ 490 مشروعا تنمويا بتكلفة 27.2 مليار جنيه في الربع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة انتهت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، من تنفيذ 490 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 27.2 مليار جنيه، في 13 قطاعًا موزعة بالمحافظات.

وأضافت الوزيرة، أن حصاد مرحلة البناء خلال 90 يومًا لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالي الجاري، كشف عن تنفيذ 238 مشروعًا للصحة والتعليم بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه، و164 مشروعًا في محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة، إن برنامج عمل الحكومة أعطى أولوية قصوى للارتقاء بجودة الحياة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وضرورة إعطاء دفعة ملحوظة للاستثمارات العامة في كافة المجالات.

ونشرت وزارة التخطيط، مجموعة من الإنفوجرافات تتناول حصاد الـ 90 يومًا، لقطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي.

ويضم قطاع الشباب والرياضة 5 مشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 101 مليون جنيه، وتهدف مشروعات قطاع الرياضة إلى إتاحة ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتطوير الملاعب كعامل جذب للشباب، بالإضافة إلى توفير الإقامة والإعاشة اللائقة للشباب المشارك بالأنشطة.

وتضمنت مشروعات قطاع الثقافة مشروع مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية بتكلفة حوالي 9.9 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تحويل المسرح إلى قاعات مغطاة لتشغيله طوال السنة وليس فترة الصيف فقط، ويشمل قاعات لتدريب الفرق الفنية والبروفات بطاقة استيعابية 600 مقعد.

وضم قطاع التعليم العالي مشروعين بتكلفة 29.7 مليون جنيه هما مشروع وحدة غسيل الكُلى الجديدة بمستشفى الدمرداش بتكلفة كلية 9.7 مليون جنيه بمحافظة القاهرة، ومشروع تطوير مستشفى الشاطبي لطب الأطفال بتكلفة كلية تقدر بقيمة 20 مليون جنيه بمحافظة الاسكندرية.

ويستهدف المشروعان تطوير وحدة الأمراض العصبية وأمراض الدم، وتطوير وحدة طوارئ الأطفال، وتطوير العناية المركزة للأطفال، وإنشاء مبنى إداري للعاملين والإداريين، وتطوير وحدة أمراض الجهاز التنفسي، وتطوير وحدة الأشعة المقطعية.