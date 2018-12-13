زلزال بقوة 3.8 يضرب مدينة الكوت العراقية

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هيئة الارصاد الجوية العراقيةوكالات :
أفاد مصدر في الرصد الزلزالي بهيئة الارصاد الجوية العراقية اليوم الخميس، بأن هزة أرضية ضربت مدينة الكوت، مبينا أن قوتها بلغت 3.8 على مقياس ريختر، وفقًالوكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال المصدر في الرصد إن :"هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم مدينة
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "الأهالي شعروا بالهزة بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "الصوت العنيف الذي سمع قبل حدوث الهزة كان نتيجة ارتطام صفائح الأرض ".
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