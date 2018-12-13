موسكو: القاذفات الروسية الاستراتيجية حلقت فوق الكاريبي وفق قواعد دولية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-160" قامت بالتحليق فوق البحر الكاريبي وفق القواعد الدولية لاستخدام وسائل النقل الجوية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
في الأجواء فوق مياه البحر الكاريبي.. واستمر التحليق نحو 10 ساعات".
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس ، أنه "أثناء الزيارة الدولية لوفد القوات الجوية الفضائية الروسية إلى جمهورية فنزويلا قام طيارو القاذفات الاستراتيجية من طراز "تو-160" بالتحليق
وأضاف البيان أن بعض مراحل التحليق جرت بالتعاون مع مقاتلات "سو-30" و"أف-16" التابعة للقوات الجوية الفنزويلية. وقام طيارو البلدين بالتدريب على التعاون أثناء تنفيذهم لمهام التحليق.
ووصلت إلى فنزيلا في وقت سابق قاذفتان استراتيجيتان
وتوعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، بمواصلة زيارات الطائرات الأجنبية إلى بلاده، مضيفا أن وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا يتفق مع خطط تطوير التعاون بين البلدين.
من جانبه أعلن قائد الطيران الروسي بعيد المدى الفريق الطيار سيرجي كوبيلاش أن الطائرات الروسية وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات الجمهورية وقيادة سلاح الجو الفنزويلي.
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