أمريكا: حرائق كاليفورنيا تسببت بخسائر مادية تقدر بـ 9 مليار دولار

أعلنت السلطات الأمريكية أن الحرائق التي التهمت آلاف المنازل في ماليبو، وشمال ولاية كاليفورنيا وأوقعت 88 قتيلا في نوفمبر الماضي، تسببت بخسائر مادية تقدر تكلفتها بـ 9 مليارات دولار على الأقل، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
، إن "حرائق الغابات المدمرة في 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى تكلفة في تاريخ كاليفورنيا".
وقال المتحدث باسم هيئة الإٍشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا ديف جونز في بيان اليوم الخميس
ولفت المتحدّث إلى أن تكلفة هذه الحرائق لا تنفك تزداد مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.
وأضاف أنه حتى اليوم تلقت شركات التأمين أكثر من 40 ألف
وأتت هذه الحرائق الثلاث على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.
ومن ناحيتها، قالت متحدثة أخرى باسم الهيئة إن هذه الأرقام والتقديرات لا تزال موقتة وهي مرشحة للارتفاع بقوة.
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