روسيا: رصد 26 انتهاكا لنظام وقف العمليات في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية؛ بينما رصد الجانب التركي 7 انتهاكات أخرى، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماه وحلب وإدلب واللاذقية.
وأوضح البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها
وأشار إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو حاليا 234 فصيلا.
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