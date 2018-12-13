ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار في تركيا إلى 9 قتلى

حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار فائق السرعة بالعاصمة التركيةوكالات :
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية (أنقرة) إلى 9 قتلى على الأقل وأكثر من 40 مصابا، وفقًا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وذكرت المصادر اليوم الخميس أن السلطات التركية ترجح اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة ثابتة قبل أن يرتطم بممر علوي للمشاة.
وكان القطار في طريقه من أنقرة إلى مدينة قونية
وهرع عدد كبير من عمال الطوارئ إلى موقع الحادث، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
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